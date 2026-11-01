Οι ενδεκάδες στο Ομόνοια 29Μ - Νέα Σαλαμίνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές των δύο προπονητών
Δείτε ποιους επέλεξαν για το αρχικό τους σχήμα ο προπονητής της Ομόνοιας 29ης Μαΐου Φάντζιο Μπούις και ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άνχελ Λόπεθ ενόψει του αγώνα που αρχίζει στις 17:00 στην Περιστερώνα.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας 29Μ: Oυζόχο, Παντελή, Καϊάφας, Σένιτς, Χαντάκιας, Φιάκας, Παττίχης, Νουακάλι, Τίρνεϊ, Βλαχομήτρος, Άμπρι
H ενδεκάδα της Νέας Σαλαμίνας: Βάρο, Μιχαήλ, Γκονζάλεθ, Δημητρίου, Χριστοδούλου, Ηλία, Κονατέ, Γκράντσιρ, Αλνταΐρ, Γιούσης, Ανγκιέλσκι