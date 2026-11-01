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Τι αποφάσισε η διοίκηση της Γιουνάιτεντ για τον Κάρικ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπορεί για αρκετούς η κατάσταση με τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει φτάσει στο... απροχώρητο, η διοίκηση του συλλόγου όμως, του δίνει ένα ακόμα μικρό περιθώριο για να αλλάξει την πορεία της ομάδας.

Η «ελεύθερη πτώση» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται δίχως... αλεξίπτωτο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν (και) από την Τσέλσι με 2-0 για την ένατη αγωνιστική της Premier League, αποτέλεσμα που τους «βύθισε» στη 17η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμους με τη 18η Κρίσταλ Πάλας, που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη.

Το πρώτο τέταρτο της φετινής σεζόν μόνο εφιαλτικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί για τη Γιουνάιτεντ, η οποία δεν έχει από που να πιαστεί. Μία νίκη σε εννέα αγώνες στο πρωτάθλημα, δύο ήττες ήδη στη League Phase του Champions League, σε μόλις τρία παιχνίδια και αποκλεισμός - σοκ από την Μπράιτον στο Carabao Cup.

Ολα αυτά, έπειτα από ένα εκπληκτικό δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς, με την ομάδα του Μάικλ Κάρικ να τερματίζει στην τρίτη θέση της Premier και τον Αγγλο προπονητή, να κερδίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία του έδωσε την ευκαιρία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και τη φετινή σεζόν.

Η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας του Μάντσεστερ όμως, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί σύντομα, ιδιαίτερα όσο συνεχίζεται αυτή η... κατρακύλα. Αρκετοί οπαδοί, αλλά και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας ζητούν το... κεφάλι του Κάρικ, θεωρώντας ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», όμως η διοίκηση της Γιουνάιτεντ δεν θέλει να προχωρήσει σε βιαστικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο Αγγλος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο των «κόκκινων διάβολων», μέχρι και τη διακοπή των εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι θα βρίσκεται στο Μάντσεστερ για τουλάχιστον δύο ακόμα παιχνίδια. Απέναντι στη Ρόμα για το Champions League και κόντρα στην Αστον Βίλα για την Premier League.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει βελτίωση, κυρίως ως προς τα αποτελέσματα της ομάδας, τότε φαντάζει πολύ δύσκολο να παραμείνει και μετά την ολοκλήρωση του «παράθυρου» των εθνικών ομάδων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ακολουθεί το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Ανφιλντ», στις 22 Νοεμβρίου.

Ο βασικός λόγος της επιπλέον πίστωσης χρόνου στον Κάρικ, δεν αφορά απαραίτητα το γεγονός ότι η διοίκηση πιστεύει πως ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αλλά κυρίως με το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για να βρεθεί αξιόλογος αντικαταστάτης, χωρίς βιαστικές κινήσεις.

athletiko.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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