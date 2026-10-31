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Όλα κύλησαν καλά στον Παναθηναϊκό και πάει στο ντέρμπι με τους γνωστούς απόντες

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτοιμο για την τρίτη σερί νίκη το «τριφύλλι».

Χωρίς... απρόοπτα ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους ενόψει του αυριανού (1/11, 19:30) αθηναϊκού ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. 

Ο τεχνικός των πράσινων, Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα πέραν των απουσιών των τραυματιών Ουναΐ, Κρίστιανσεν, Παντελίδη και Ίνγκασον και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Το σημερινό πρόγραμμα άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης ο Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των 24 ποδοσφαιριστών, τους οποίους συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Αυτοί είναι οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Κατηγορίες

Super League

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