Δικηγόρος Κορομηλά: «Δύο καταθέσεις οδήγησαν σε τέσσερις προφυλακίσεις - Μη αναστρέψιμη η ζημιά που του κάνουν»

Την έντονη διαφωνία του με την απόφαση προφυλάκισης του Ηλία Κορομηλά εξέφρασε ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του πρώην διεθνούς διαιτητή για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο συνήγορός του χαρακτήρισε άδικη την προσωρινή κράτηση, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία και ότι ο εντολέας του είχε δικαιολογήσει την προέλευση των 102.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα:

«Πραγματικά, πρόκειται για μια άδικη προσωρινή κράτηση. Δεν έχω ξανασυναντήσει περίπτωση με δύο μαρτυρικές καταθέσεις να οδηγεί σε μια τέτοια εξέλιξη. Μια δικογραφία χωρίς στοιχεία. Για δύο καταθέσεις έχουμε τέσσερις προσωρινές κρατήσεις.

Νομίζω ότι δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν. Παρ' όλα αυτά, ο ανακριτής δεν πείστηκε για την προέλευση αυτών των χρημάτων.

Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα, όπως κατατέθηκε, είναι χρήματα που έχουν ληφθεί από τη EuroLeague, δηλαδή από την ομοσπονδία στην οποία ανήκε. Πρόκειται, ουσιαστικά, για χρήματα που αφορούν τις απολαβές του διαιτητή όλα αυτά τα χρόνια.

Θα κάνουμε οπωσδήποτε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Πραγματικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για την προσωρινή κράτηση, όταν κάποιος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης άλλου αδικήματος. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν.

Θα επαναλάβω ότι η προσωρινή κράτηση αποτελεί το έσχατο μέτρο. Ο άνθρωπος ούτε θέλει να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε είναι άγνωστης διαμονής. Είναι γνωστής διαμονής και, ούτως ή άλλως, δεν θα έχει πλέον συμμετοχή στο μπάσκετ.

Νομίζω ότι αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, δεν ξέρω, μπορεί να εξυπηρετούν παιχνίδια κάποιων παραγόντων, οικονομικών ή πολιτικών. Ξαφνικά βλέπουμε τις προσωρινές κρατήσεις να γίνονται κάτι πάρα πολύ απλό και εύκολο, ενώ αυτές οι δικογραφίες, αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή και δεν είχαν πάρει τη δημοσιότητα που έχουν πάρει, δεν θα έφταναν καν στην ανάκριση.

Χωρίς να έχει προηγηθεί προανάκριση, χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία, χωρίς να υπάρχει απολύτως τίποτα. Δύο καταθέσεις, δύο άνθρωποι.

Θα κινηθούμε νομικά, αλλά η ζημιά που υφίσταται ένας άνθρωπος από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο που είναι διεθνής διαιτητής, έχει διευθύνει αγώνες στην Ισπανία και στο NBA και λάμβανε κανονικά αμοιβές από παροχή υπηρεσιών στη EuroLeague».

sport-fm.gr