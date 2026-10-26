ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δικηγόρος Τσαρούχα: «Κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της και αυτό με προβληματίζει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο δικηγόρος της Βάσως Τσαρούχα, Άγγελος Πεπόνης, εξέφρασε την απορία του για την κατάσχεση επετειακών φανελών συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή.

Την κατάσχεση επετειακών φανελών συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της Βάσως Τσαρούχα σχολίασε ο δικηγόρος της, Άγγελος Πεπόνης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Ο συνήγορος της διεθνούς διαιτητή υποστήριξε ότι στην κατοικία της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, ωστόσο κατασχέθηκαν εκείνες που αφορούσαν συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω το σκεπτικό της συγκεκριμένης ενέργειας.

«Στο σπίτι της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, αλλά κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση και προβληματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Πεπόνης, στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά την απόφαση επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση στη Βάσω Τσαρούχα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου ο Χάρι Κέιν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Για τρίτη φορά νικήτρια η Αλεξία Πουτέγιας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίοι επιθετικοί Κέιν και Κοράλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Μπαρτσελόνα κορυφαία ομάδα στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Στα χέρια του Σάκα το Socrates Award για το κοινωνικό του πρόσωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ο Πέρε Ρομέου της Μπαρτσελόνα προπονητής της χρονιάς στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Ντε Λα Φουέντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Βίκι Λόπεθ back-to-back καλύτερη νεαρή παίκτρια της χρονιάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ιστορικός Γιαμάλ, για τρίτη σερί χρονιά κορυφαίος νέος παίκτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζότα Σίλβα πλησίασε αλλά δεν έσπασε το ρεκόρ του Οφορίκουε

Super League

|

Category image

Δικηγόρος Κορομηλά: «Δύο καταθέσεις οδήγησαν σε τέσσερις προφυλακίσεις - Μη αναστρέψιμη η ζημιά που του κάνουν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δικηγόρος Τσαρούχα: «Κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της και αυτό με προβληματίζει»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Πλέον είμαι πιο πειθαρχημένος»

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη