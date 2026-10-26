Δικηγόρος Τσαρούχα: «Κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της και αυτό με προβληματίζει»

Την κατάσχεση επετειακών φανελών συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της Βάσως Τσαρούχα σχολίασε ο δικηγόρος της, Άγγελος Πεπόνης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Ο συνήγορος της διεθνούς διαιτητή υποστήριξε ότι στην κατοικία της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, ωστόσο κατασχέθηκαν εκείνες που αφορούσαν συγκεκριμένη ομάδα, χωρίς να διευκρινίζει περαιτέρω το σκεπτικό της συγκεκριμένης ενέργειας.

«Στο σπίτι της βρέθηκαν συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων, αλλά κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας. Αυτό μου προκαλεί εντύπωση και προβληματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Πεπόνης, στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά την απόφαση επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση στη Βάσω Τσαρούχα.

sport-fm.gr