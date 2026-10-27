«Η Ρεάλ ήξερε πως δεν θα κερδίσει ο Εμπαπέ και ο Πέρεθ σνόμπαρε την τελετή για την Χρυσή Μπάλα»

Απλώς για το… τυπικό παρέστη η Ρεάλ στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, όπως αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα, τονίζοντας πως στις τάξεις του κλαμπ γνώριζαν εκ των προτέρων πως ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα κέρδιζε. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ απείχε από την εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο το βράδυ της Δευτέρας, ενώ η ιστοσελίδα και το κανάλι της «βασίλισσας» προέβαλαν ελάχιστα το γεγονός ακόμη και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ουσιαστικά μηδαμινή παρουσία στην τελετή της Χρυσής Μπάλας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λονδίνο. Ο σύλλογος γνώριζε ήδη ότι ο Εμπαπέ δεν θα κέρδιζε – ή τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση – καθώς κανείς δεν γνώριζε, ούτε καν ανεπίσημα, ποιος θα ήταν ο νικητής, μέχρι τη στιγμή που ο Ρονάλντο ανακοίνωσε το όνομα του Χάρι Κέιν. Δεδομένου ότι ο σύλλογος θεωρούσε τις πιθανότητες του Εμπαπέ ελάχιστες, αρκετοί συμπαίκτες του, ακόμη και ο πρόεδρος, επέλεξαν να μην παρευρεθούν. Ούτε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε ο Βινίσιους έδωσαν το ‘παρών’. Η Ρεάλ εκπροσωπήθηκε στην τελετή μόνο μέσω του διευθυντή διεθνών Σχέσεων, Εμίλιο Μπουτραγκένιο, ορισμένων παλαιμάχων παικτών που εκπροσώπησαν τον σύλλογο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, καθώς και των παικτών Εμπαπέ, Ντιομαντέ και Κουκουρέγια», αναφέρει η Defensa Central και προσθέτει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν προέβη σε καμία ιδιαίτερη ενέργεια σχετικά με την τελετή απονομής. Η εκπροσώπηση ήταν ελάχιστη, η επίσημη ιστοσελίδα δημοσίευσε απλώς μια σύντομη αναφορά στους υποψηφίους, ενώ δεν υπήρξε καμία αναφορά για επίσημη αποστολή στο Λονδίνο. Επιπλέον, το τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου δεν μετέδωσε την τελετή ζωντανά. Ο σύλλογος είχε αφήσει να εννοηθεί με διάφορους τρόπους, πριν ακόμη ανακοινωθεί το όνομα του Κέιν, ότι δεν ανέμενε κάποια διάκριση. Η Ρεάλ έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τον θεσμό της Χρυσής Μπάλας μετά το περιστατικό με τον Βινίσιους το 2024 (σ.σ. όταν νικητής ήταν ο Ρόδρι ενώ όλοι περίμεναν τον «Βίνι»), ωστόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο βραβείο. Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν προτίθεται να παρευρεθεί ξανά στην τελετή, αν και ενδέχεται να αλλάξει γνώμη εάν ο Εμπαπέ κατακτήσει το βραβείο. Φέτος, όχι μόνο επέλεξε να μην παραστεί ο ίδιος, αλλά και η συνολική εκπροσώπηση της Ρεάλ ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Και τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα αν είχε κερδίσει ο Λαμίν Γιαμάλ. Στην πραγματικότητα, η Μπαρτσελόνα ήταν μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς, χάρη στα πολυάριθμα βραβεία που απέσπασε, κυρίως για τη γυναικεία ομάδα της».

sport-fm.gr