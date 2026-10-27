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Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και αστυνομικοί έλεγχοι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα των επίμονων και συστηματικών προσπαθειών του ΠΑΣΠ

Ένα μακροχρόνιο και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρούσε το κυπριακό ποδόσφαιρο και επηρέαζε άμεσα την επαγγελματική και προσωπική ζωή δεκάδων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, οδηγείται πλέον προς επίλυση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα των επίμονων και συστηματικών προσπαθειών του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.), μέσα από συνεχείς επαφές και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Μετά την πρόσφατη συνάντηση του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ. Νικόλα Α. Ιωαννίδη, με τις αρμόδιες αθλητικές ομοσπονδίες, καθορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2026 για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων εγγραφής αλλοδαπών αθλητών, υπηκόων τρίτων χωρών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα διενεργούνται αστυνομικοί έλεγχοι.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διορία δεν παρατείνει τη νόμιμη διάρκεια παραμονής των ενδιαφερομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε αναστέλλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε με επιστολή του Υφυπουργείου προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τις ομοσπονδίες, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2026, ενώ αποτελεί και το αντικείμενο της εγκυκλίου που απέστειλε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προς τα σωματεία.

Ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη και ευχαριστεί θερμά τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δρ. Νικόλα Α. Ιωαννίδη, για τη συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση και την κατανόηση που επέδειξε στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί όλα τα μέλη του, των οποίων εκκρεμεί η έκδοση ή η ανανέωση άδειας διαμονής και εργασίας, να επικοινωνήσουν άμεσα με τις διοικήσεις των σωματείων τους και να ζητήσουν την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να αναμένουν την εκπνοή της προθεσμίας.

Καμία έκπτωση στα εργασιακά δικαιώματα

Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τις άδειες διαμονής και εργασίας, ο ΠΑ.Σ.Π. επαναλαμβάνει την πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Υπενθυμίζει ότι όλα τα συμβόλαια επαγγελματικής απασχόλησης πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του ισχύοντος Διατάγματος για τον εθνικό κατώτατο μισθό.

Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός για πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε €1.088 μεικτά, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, το κατώτατο όριο καθορίζεται στα €979 μεικτά.

Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας δεν είναι προαιρετική. Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των σωματείων και βασική προϋπόθεση για την προστασία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Επομένως, καλούμε για πολλοστή φορά τα σωματεία να ευθυγραμμιστούν με το γράμμα του Διατάγματος, καθώς και την ΚΟΠ να μεριμνά ώστε τα κατατεθειμένα συμβόλαια να συνάδουν πλήρως με τις πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα.

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