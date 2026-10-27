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«Εν ψυχρώ γροθιά του Ντουβέρν στον Μιλίτσεβιτς - Ο διαιτητής ηταν στα τέσσερα μέτρα»

ΓΗΠΕΔΟ

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H επόμενη μέρα του ντέρμπι βρίσκει εκνευρισμένη την ομάδα της Λάρνακας

Σφοδρά παράπονα από την διαιτησία του Μενέλαου Αντωνίου, ο οποίος ήταν ορισμένος στο ντέρμπι με την Ομόνοια, εκφράζουν στην ΑΕΚ. Ο εκπρόσωπος Τύπου των κιτρινοπρασίνων, Κυριάκος Δημητρίου, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αποφάσεις (Super Sport FM 104.0).  

Αναλυτικά: «Είπα μια ατάκα, ουσιαστικά, ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κάποιοι άλλοι επιδίωξαν να γίνουν πρωταγωνιστές και όχι, όπως οφείλει να συμβαίνει σε ένα ντέρμπι, οι ποδοσφαιριστές ή, αν θέλεις, οι προπονητές, με την εικόνα τους στον αγωνιστικό χώρο. Θα το δικαιολογήσω αυτό, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου και όσα ανέφερα χθες. Στο 41ο λεπτό, στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, γίνεται καθαρό φάουλ, πάτημα από τον Ντουβέρν, ακριβώς στα όρια της μεγάλης περιοχής, χωρίς να δοθεί κίτρινη κάρτα. Αμέσως μετά, στο 44ο λεπτό, γίνεται και πάλι φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, ξανά χωρίς κίτρινη κάρτα, ενώ δίνεται το δικαίωμα να τοποθετηθεί το τείχος στα επτά μέτρα. Εξελίσσεται η φάση, κάνει σουτ ο Μιλίσεβιτς, είναι καθαρό κόρνερ, δεν δίνεται το κόρνερ και δέχεται κίτρινη κάρτα ο αρχηγός μας για διαμαρτυρία.

Στο 49ο λεπτό, δηλαδή στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, γίνεται καθαρό φάουλ στον Κέλερ, πλάγια έξω από την περιοχή, στην αριστερή πλευρά. Αντί για φάουλ, υποδεικνύεται κίτρινη κάρτα στον Γερμανό για θέατρο. Έχουμε τη φάση του αγώνα στο 53’, εν ψυχρώ γροθιά του Ντiβέρν στον Μιλίτσεβιτς. Μπορεί κάποιος, αν θέλει να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου, πολύ απλά να δει τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού και να προσέξει ότι ο διαιτητής είναι στα τέσσερα μέτρα από τη φάση με καθαρό οπτικό πεδίο και ήταν απλά Δευτέρα. Ήταν απλώς δευτερόλεπτα. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια είχε το δοκάρι ο Εβάντρο.

Αυτές οι φάσεις προκάλεσαν τον πολύ μεγάλο εκνευρισμό στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο».

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