Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις για το Παναθηναϊκός – Ολίμπια Μιλάνο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε, στις 21:15, την Ολίμπια Μιλάνο για τη EuroLeague, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις στις κύριες αγορές και ενδιαφέρουσες ειδικές επιλογές. Στις κύριες αγορές, η νίκη του Παναθηναϊκού προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.08 και της Ολίμπια Μιλάνο στα 8.00. Στο χάντικαπ των 14,5 πόντων, οι δύο επιλογές προσφέρονται στο 1.88, ενώ στο σύνολο πόντων το Over 164.5 προσφέρεται στο 1.85 και το Under 164.5 στο 1.91. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις ειδικές αγορές της Stoiximan ξεχωρίζουν οι επιλογές για τον πρώτο πόντο της αναμέτρησης, με το τρίποντο να προσφέρεται στα 3.60 και την ελεύθερη βολή στα 8.75.

Ανταγωνιστικές αποδόσεις προσφέρονται και για τον τελευταίο πόντο του αγώνα, με την ελεύθερη βολή στα 2.30, το δίποντο στα 2.25 και το τρίποντο στα 4.50. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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