Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεμεσού ΑΕΛ - Άρης
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι επιλογές των δύο προπονητών
Έτοιμες να κοντραριστούν ΑΕΛ και Άρης.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 19:00 με στόχο τη νίκη, καθώς για τους γαλαζοκίτρινους διακυβεύεται η κορυφή, ενω οι πράσινοι ψάξουν ανοδική πορεία.
Η ενδεκάδα του Μαρτίνς: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου, Νταβόρ, Ζοάο Ταβάρες, Ουντέν, Ζαίρ Ταβάρες, Σινγκ, Γιόβετιτς.
Η ενδεκάδα του Ράτζκοφ: Ζάντρο, Καλούλου, Γιαγκό, Μάτισικ, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους, Νίκολιτς, Γκάουσταντ, Ελ Αλάτσι, Εφαγκέ.