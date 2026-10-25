«Έφαγε» δύο αλλά έπαιζε... μόνος ο Γιαννακόπουλος

Ο Απόλλων ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Καρμιώτισσα και δικαίως ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Σε ένα διάστημα που ναι μεν ο Νίκος Γιαννακόπουλος «έφαγε» δύο γκολ αλλά έπαιζε... μόνος. Νικήθηκε από τους Μπράντον Τόμας και Όζμπολτ.

Ο Ελλαδίτης έκανε άλλες 6-7 σπουδαίες επεμβάσεις και ήταν ο λόγος που η ομάδα των Πολεμιδιών δεν πήγε στα αποδυτήρια με περισσότερα γκολ στην πλάτη. Με την παρουσία του, παρά το ότι χάνει η ομάδα του, τράβηξε τα βλέμματα αρκετών...

Χ.Χ