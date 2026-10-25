ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πεντάρα-ξέσπασμα για τον Ολυμπιακό με σόου Ζότα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με το πόδι στο γκάζι η ομάδα του Πειραιά

Με χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα (37΄, 40΄ και 46΄) και τα παρθενικά γκολ του Μάριους Μουαντιλμάτζι (74΄) και του Λίον Μπέιλι (85΄) ο Ολυμπιακός συνέτριψε 5-0 την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Super League. Παρότι παρατάχθηκαν με επτά αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας, οι ερυθρόλευκοι έφτασαν εύκολα στην τέταρτη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα (και έβδομη σερί σε όλες τις διοργανώσεις) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στο Βόλο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, που θα απλοποιούσε το έργο τους, αλλά δεν το βρήκαν, αφού ούτε ο Ρόκα στο 5΄, ούτε πολύ περισσότερο ο Ζότα στο 16΄ από πολύ πλεονεκτική θέση, βρήκαν στόχο, ενώ αρκετές ακόμη προσπάθειες των ερυθρόλευκων σταμάτησαν στα σώματα αμυνόμενων παικτών. Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 37΄, όταν ο Ρόκα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά νίκησε τον Βασίλιεβιτς. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης με ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, «έγραψε» το 2-0.

Το προσωπικό σόου του Πορτογάλου συνεχίστηκε στο 46΄, όταν πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ, με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν, και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του. Από εκεί κι έπειτα ο ρυθμός έπεσε, η Καλαμάτα σκόραρε στο 63΄ με κεφαλιά του Βάργκας, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Στρούγγη στο ξεκίνημα της φάσης, και στο 70΄ ο νεοεισελθών Μάριους Μουαντιλμάτζι δεν μπόρεσε να σπρώξει από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από προσπάθεια του Εσε. Τα κατάφερε όμως τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα του Πέντερσεν, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα. Λίγο αργότερα τον... μιμήθηκε ο Λίον Μπέιλι, που μπήκε αλλαγή στο 76΄ και «άνοιξε λογαριασμό», διαμορφώνοντας στο 85΄ το τελικό 5-0 με ατομική προσπάθεια.

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Είναι κρίμα οι ασχήμιες να καλύπτουν τις ομορφιές

Απόψεις

|

Category image

Σοκ για πρώην άσο της Premier League: Δέχτηκε άγρια επίθεση από λυκόσκυλο και τον έσωσε ο δικός του σκύλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η υπέρβαση είναι... υποχρεωτική

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σε άλλους ήταν τα φώτα, αλλά αυτός ήταν που «έλαμψε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η απολογία της Τσαρούχα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τα πάντα και ο Κορομηλάς - Τι ισχυρίστηκε για τα ποσά στο σπίτι του

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φιλοδοξία και ρεαλισμός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κόμο ανακοίνωσε το νέο συμβόλιο με τον Δουβίκα μέχρι το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «τρόμος» των αντίπαλων αμυνών επέστρεψε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χρίστου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Εσύ έλαβες άγνωστο χρηματικό ποσό»: Όλο το ένταλμα σύλληψης της Τσαρούχα με τους 13 στημένους αγώνες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Εκλογές στην ΕΟΚ το ταχύτερο δυνατό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ταχύτητα, ποιότητα και... άγριες διαθέσεις με φόντο την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Mε τη συνταγή των... αποδράσεων

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση για το μπάσκετ: Στο γραφείο του Βρούτση ο Μελής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη