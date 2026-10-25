Πεντάρα-ξέσπασμα για τον Ολυμπιακό με σόου Ζότα!

Με χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα (37΄, 40΄ και 46΄) και τα παρθενικά γκολ του Μάριους Μουαντιλμάτζι (74΄) και του Λίον Μπέιλι (85΄) ο Ολυμπιακός συνέτριψε 5-0 την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική της Super League. Παρότι παρατάχθηκαν με επτά αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10) με τη Σπάρτα Πράγας, οι ερυθρόλευκοι έφτασαν εύκολα στην τέταρτη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα (και έβδομη σερί σε όλες τις διοργανώσεις) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στο Βόλο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο ματς ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ, που θα απλοποιούσε το έργο τους, αλλά δεν το βρήκαν, αφού ούτε ο Ρόκα στο 5΄, ούτε πολύ περισσότερο ο Ζότα στο 16΄ από πολύ πλεονεκτική θέση, βρήκαν στόχο, ενώ αρκετές ακόμη προσπάθειες των ερυθρόλευκων σταμάτησαν στα σώματα αμυνόμενων παικτών. Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 37΄, όταν ο Ρόκα έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Ζότα Σίλβα με κεφαλιά νίκησε τον Βασίλιεβιτς. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης με ατομική ενέργεια και σουτ έξω από την περιοχή, «έγραψε» το 2-0.

Το προσωπικό σόου του Πορτογάλου συνεχίστηκε στο 46΄, όταν πέτυχε το τρίτο του προσωπικό γκολ, με κοντινή προβολή μετά από γύρισμα του Τικνιζιάν, και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του. Από εκεί κι έπειτα ο ρυθμός έπεσε, η Καλαμάτα σκόραρε στο 63΄ με κεφαλιά του Βάργκας, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Στρούγγη στο ξεκίνημα της φάσης, και στο 70΄ ο νεοεισελθών Μάριους Μουαντιλμάτζι δεν μπόρεσε να σπρώξει από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από προσπάθεια του Εσε. Τα κατάφερε όμως τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα του Πέντερσεν, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα. Λίγο αργότερα τον... μιμήθηκε ο Λίον Μπέιλι, που μπήκε αλλαγή στο 76΄ και «άνοιξε λογαριασμό», διαμορφώνοντας στο 85΄ το τελικό 5-0 με ατομική προσπάθεια.