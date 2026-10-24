Ζορίστηκε αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές μέχρι και την τρίτη περίοδο, για να πάρει τελικά τη νίκη με 78-64 επί της Καρδίτσας, στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Oι πράσινοι έκαναν το τέσσερα στα τέσσερα, χάρη σε επιμέρους σκορ 28-8 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ήταν ο παίκτης που άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού, τελειώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους (7/15 σουτ) και 8 ριμπάουντ, 10 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπόνγκα και 15 πόντους ο Ναν.

Για την Καρδίτσα, ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 18 πόντους και ο Τζάστον Τέρνερ με 14, ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Οι Θεσσαλοί που μετρούν δύο σερί ήττες έχουν ρεκόρ 2-2.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν, από την αρχή του αγώνα στο σκορ, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν λύσεις κοντά στο καλάθι με τους Γιαμπουσέλε και Λεσόρ και να ξεφεύγουν με 16-12 στο 8' και να κλείνουν την πρώτη περίοδο με 19-15. στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία του Παναθηναϊκού και ελέγχοντας τα ριμπάουντ ανέτρεψαν την εικόνα και προσπέρασαν (23-24) στο 14'. Με τους ΜακΡέι και Τέρνερ η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ έχτισε ένα επιμέρους 11-2 και στο 18' προσπέρασε με 35-27. Η διαφορά ανέβηκε σε διψήφια επίπεδα (28-39) πριν ο Παναθηναϊκός μειώσει σε 31-39 στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Οι πράσινοι μετά από τα 1/11 τρίποντα του πρώτου μέρους, άρχισαν να βρίσκουν σκορ πίσω από τα 6,75μ. μειώνοντας σε 45-47 στο 26'. Ο Μπόνγκα ισοφάρισε σε 50-50 με τους φιλοξενούμενους όμως να τρέχουν σερί 6-0 και να κλείνουν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 56-50. Με την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός AKTOR έτρεξε επιμέρους 12-2 με τους Ναν και Γιαμπουσέλε, παίρνοντας το προβάδισμα με 62-58. Ένα νέο σερί 12-0 των «πρασίνων» τους έδωσε αέρα 14 πόντων με τον Μπάντιο να κάνει το 74-60 στο 37'. Η εικόνα δεν άλλαξε ως το φινάλε με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 78-64.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 4, Σλούκας 3 (1), Χέιζ-Ντέιβις 5, Γιαμπουσέλε 22 (2), Μήτογλου 9 (1), Μωραΐτης 2, Μπάντιο 3 (1), Ναν 12 (1), Λεσόρ 8, Μπόνγκα 10 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 9 (1), Τέρνερ 14 (2), Πετρόπουλος, Φράνσις 4, Ρούμογλου 6 (2), ΜακΡέι 18 (1), Γκίκας 5 (1), Μπιλάλης, Καμπουρίδης, Οκόρο 8