Τρία στα τρία για την ΑΕΚ, με διπλό επί της Ένωσης

Tην αήττητη πορεία της συνέχισε η Πετρολίνα ΑΕΚ, κάνοντας το 3/3, κερδίζοντας εκτός έδρας με 85-74 την Fabricca E.N. Παραλιμνίου, σε αγώνα για την 3η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

O Tate πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα για λογαριασμό της Πετρολίνα ΑΕΚ, για να ακολουθήσει τρίποντο από τον Thompson για την Fabricca E.N. Παραλιμνίου (3-2). Το τρίποντο του Mucius έφερε τη διαφορά στους επτά πόντους (8-15), τρεισίμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 9' με νέο τρίποντο από τον Thompson, που λίγο αργότερα με μία βολή έβαλε μπροστά την ομάδα του (16-15). Μισό λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου ο Γιανναράς έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Πετρολίνα ΑΕΚ (16-18).

Το σερί για την ομάδα της Λάρνακας συνεχίστηκε και στα αρχικά στάδια του δεύτερου ημιχρόνου και ολοκληρώθηκε στο 12' με το τρίποντο του Βάρσου που έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων (16-26). Το ίδιο ίσχυσε και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αφού στο υπόλοιπο της δεύτερης περιόδου υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, με το καλάθι του Mckinnis στα τελευταία δευτερόλεπτα να βάζει ξανά τους κιτρινοπράσινους μπροστά με δέκα πόντους (38-48).

Στο 23' μετά τις δύο βολές του Thompson οι βυσσινί πλησίασαν στους δύο πόντους (48-50) διάφορα που ήταν η ίδια και στο 26' μετά από τρίποντο του ίδιου καλαθοσφαιριστή (53-55). Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου το καλάθι του Diggs έφερε τη διαφορά στους εννέα βαθμούς (54-63). Ακολούθησε σερί πέντε πόντων από τους γηπεδούχους, όλους από τον Jonhson (59-63).

Στο 31' η Ένωση μείωσε στον ένα πόντο (62-63) μετά τη βολή του Weston. Στο 37' με τη βολή του Johnson ήταν στους τέσσερις (70-74), για να ακολουθήσει σερί έξι πόντων για την Πετρολίνα ΑΕΚ που στο 39' με το δίποντο του Hunt ήταν μπροστά με 12 πόντους (70-82). Στο τέλος του αγώνα η διαφορά ήταν στους 11 ( 74-85) όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα μετά το καλάθι του Johnson μισό λεπτό πριν από το τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-18, 38-48, 59-63, 74-85

Fabricca E.N. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

T. Τhomspon 16 (4), Weston 20 (2), Beale 3, Σολωμού 2, Λοϊζίδης, Johnson 11 , B. Thompson 20 (4), Λουκά 2, Παπαδημητρίου

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Μucius 22 (5), Durham li 6, Tate 21 (3), Μάρκου, Hunt 8, Diggs 2, Παυλίδης, Γιανναράς 9 (3), Βάρσος 5 (1), ΜcKikkins 12