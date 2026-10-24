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Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Κεραυνό, επικράτησε και του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε παιχνίδι που διεξήχθη στη Λεμεσό

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην ECOMMBX Basket League πανηγύρισε ο Κεραυνός Στροβόλου, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του DOMUS Απόλλωνα Λεμεσού με 90-75, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (24/10) στην αίθουσα του Απόλλωνα, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βασίλη Κουνά, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ανέβασε την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο, δημιουργώντας διαφορά 20 πόντων. Ο Απόλλων προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας μέχρι τους πέντε πόντους, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στην επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Tyrn Flowers, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους με τέσσερα τρίποντα και μάζεψε 16 ριμπάουντ, ενώ ο Jeffrey Crockett πρόσθεσε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος μοίρασε 13 ασίστ. Για τον Απόλλωνα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Dionte Bostick με 23 πόντους και 8 ασίστ.

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Ο Απόλλων προηγήθηκε με 10-8, όμως ο Κεραυνός κατάφερε να περάσει μπροστά με 15-12 και στη συνέχεια να αυξήσει τη διαφορά στους πέντε πόντους (19-14). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με τρίποντο του Bostick στα τελευταία δευτερόλεπτα ισοφάρισαν σε 19-19, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Απόλλων πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (25-21), όμως ο Κεραυνός απάντησε και ισοφάρισε σε 27-27. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 31-30 και τους φιλοξενούμενους να περνούν μπροστά με 35-31. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Στέφανου Ηλιάδη έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (37-37), προτού ο Ιωάννης Πασιαλής διαμορφώσει με τρίποντο το 37-40 του ημιχρόνου.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Κεραυνός παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένος. Με σημαντικές επιθετικές λύσεις από τους Flowers, Allen και Crockett, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να δημιουργούν διαφορά, φτάνοντας στο 52-41.

Ο Απόλλων προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 54-50, όμως ακολούθησε ένα καθοριστικό διάστημα για τον Κεραυνό. Με επιμέρους σκορ 18-2 μέχρι το τέλος της περιόδου, οι ερυθροκίτρινοι αύξησαν τη διαφορά στους 20 πόντους (72-52), έχοντας σημειώσει 32 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο έναντι 15 των γηπεδούχων.

Στην τελευταία περίοδο ο Απόλλων προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα. Με πρωταγωνιστή τον Bostick και σημαντικά τρίποντα από τους Dallion Johnson και Myles Douglas, οι γηπεδούχοι άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά.

Ο Απόλλων πλησίασε σε 75-80, περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ωστόσο, ο Κεραυνός αντέδρασε με τρίποντα από τους Στέφανο Τίγκα και Trevon Allen, ενώ ο Crockett πρόσθεσε ένα κάρφωμα. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα αναπάντητους πόντους, διαμορφώνοντας το τελικό 75-90.

Με αυτή τη νίκη ο Κεραυνός διατήρησε το αήττητό του στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Απόλλων γνώρισε τη δεύτερη ήττα του σε τρεις αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-40, 52-72, 75-90.

DOMUS Απόλλων Λεμεσού (Δημήτρης Κουκούρης): Bostick 23 (1), Douglas 12 (2), Ηλιάδης 6 (2), Dallion Johnson 13 (3), Jones 11, Watson 10 (2), Σολωμού, Κουτούρης.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κουνάς): Πασιαλής 11 (1), Μιχαήλ 3 (1), Τίγκας 9 (3), Flowers 24 (4), Allen 12 (2), Γιανναράς 4, Στυλιανού 3 (1), Κουμής, Crockett 20 (1), Gresham 4.

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