Λύγισε τον μαχητικό Κολοσσό με σούπερ 30άρη Μοντέρο ο Ολυμπιακός!

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη φετινή Stoiximan GBL έδωσε το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά κόντρα στον μαχητικό και τον εξαιρετικά εύστοχο Κολοσσό πίσω από τα 6,75μ., πανηγυρίζοντας τελικώς την εντός έδρας νίκη στην κεκλεισμένων των θυρών SUNEL Arena πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 99-83 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε το πάνω χέρι στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο, δεν μπόρεσε να «χτίσει» πάνω στις πολλές διψήφιες διαφορές που έπαιρνε ανά διαστήματα, με αποτέλεσμα οι Ροδίτες να επιστρέφουν στο ματς και να πλησιάζουν μέχρι και τους 7, τρία λεπτά πριν το φινάλε.

Κορυφαίος όλων και εκείνος που με δικά του καλάθια έκρινε το ματς στο φινάλε ήταν ο Ζαν Μοντέρο, με τον Δομινικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 30 πόντους (6/8τρ.), 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Από κοντά ακολούθησαν και οι Βεζένκοφ (16π., 4ρ.), Φουρνιέ (13π., 3ασ., 3ρ.) και Μιλουτίνοφ (4π., 10ρ., 2ασ.).

Για τον Κολοσσό, Γουίλις και Καμπερίδης είχαν από 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας και στα εκτός έδρας παιχνίδια με Βαλένθια (13/10) και Μπαρτσελόνα (16/10), ενώ οι Ροδίτες στο εκτός έδρας ματς με την Γκέτσε για το FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83.

sport-fm.gr