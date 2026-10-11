ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παλικαρίσιος βαθμός για τη Ρόμα των 10 παικτών μέσα στο Κόμο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0

Αλύγιστη αποδείχθηκε η Ρόμα στην έδρα της Κόμο, καθώς οι «τζιαλορόσι» έμειναν όρθιοι απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα που αντιμετώπισαν για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Η απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ντόνιελ Μάλεν στο 53ο λεπτό δυσκόλεψε σημαντικά την αποστολή των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν την πίεση των αντιπάλων τους.

Μετά την αποβολή, η Ρόμα υποχώρησε στα καρέ της, με την Κόμο να εντείνει την επιθετική της προσπάθεια και να αναζητά το γκολ που θα της χάριζε τη νίκη. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς επιθέσεις της ομάδας του Φάμπρεγκας, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Serie A.

Βασικός και αναντικατάστατος ο Τάσος Δουβίκας για την Κόμο, που πλέον βρίσκεται στην 6η θέση με 11 βαθμούς, ενώ στο απέναντι στρατόπεδο η Ρόμα βλέπει την πρωτοπόρο Ίντερ από το -2, η οποία και την γκρέμισε από την κορυφή.

Στο πρώτο ημίχρονο, η αναμέτρηση ήταν αρκετά αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Ρόμα πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η απευθείας κόκκινη κάρτα του Μάλεν στο 53ο λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες και έδωσε στην Κόμο τον κυρίαρχο ρόλο στο παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι άσκησαν έντονη πίεση, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να πετύχουν το γκολ της νίκης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mε 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έσπασε το αήττητο του Παναθηναϊκού

Super League

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΕΛ από... ατσάλι στην κορυφή, «απόδραση» για Πάφο και Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Όσο προσπαθούν να μας λυγίσουν, τόσο πιο δυνατοί θα γινόμαστε!»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επέστρεψε στους τίτλους του Super Cup στο χάντμπολ η Sabbianco Ανόρθωση!

Χαντμπολ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Φανταστική αντίδραση»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ήμασταν καλύτεροι - Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαιτησία»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

BINTEO: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ολυμπιακός - Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπούις: «Δίνουμε τους βαθμούς στους αντιπάλους»

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαρτίνς: «Θέλω αυτή τη νοοτροπία στους παίκτες και τον κόσμο»

ΑΕΛ

|

Category image

Aπίστευτο φινάλε με νικητή τον Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-1: Γαλαζοκίτρινη... μοναξιά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Σίγουρα μας προβληματίζουν…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σα Πίντιο: «Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το γύρισε η Πάφος FC κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη