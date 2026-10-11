Παλικαρίσιος βαθμός για τη Ρόμα των 10 παικτών μέσα στο Κόμο

Αλύγιστη αποδείχθηκε η Ρόμα στην έδρα της Κόμο, καθώς οι «τζιαλορόσι» έμειναν όρθιοι απέναντι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα που αντιμετώπισαν για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Η απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ντόνιελ Μάλεν στο 53ο λεπτό δυσκόλεψε σημαντικά την αποστολή των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν την πίεση των αντιπάλων τους.

Μετά την αποβολή, η Ρόμα υποχώρησε στα καρέ της, με την Κόμο να εντείνει την επιθετική της προσπάθεια και να αναζητά το γκολ που θα της χάριζε τη νίκη. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς επιθέσεις της ομάδας του Φάμπρεγκας, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Serie A.

Βασικός και αναντικατάστατος ο Τάσος Δουβίκας για την Κόμο, που πλέον βρίσκεται στην 6η θέση με 11 βαθμούς, ενώ στο απέναντι στρατόπεδο η Ρόμα βλέπει την πρωτοπόρο Ίντερ από το -2, η οποία και την γκρέμισε από την κορυφή.

Στο πρώτο ημίχρονο, η αναμέτρηση ήταν αρκετά αμφίρροπη, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Ρόμα πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως η απευθείας κόκκινη κάρτα του Μάλεν στο 53ο λεπτό άλλαξε τις ισορροπίες και έδωσε στην Κόμο τον κυρίαρχο ρόλο στο παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι άσκησαν έντονη πίεση, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να πετύχουν το γκολ της νίκης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

sport-fm.gr