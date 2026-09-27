«Η δολοφονία αθώων είναι λάθος»: Γκολκίπερ της Ιρλανδίας έθεσε τον εαυτό του εκτός για τα ματς με το Ισραήλ!

Σε μια μεγάλη απόφαση με βαθύ πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, προέβη ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ιρλανδίας, Γκάβιν Μπαζούνου.

Ο 24χρονος γκολκίπερ της Μπόλτον, που έχει ρίζες από τη Νιγηρία, ανακοίνωσε πως θέτει τον εαυτό του εκτός από την αποστολή της Ιρλανδίας για τα προσεχή παιχνίδια με το Ισραήλ στο Nations League, λόγω των προσωπικών του πεποιθήσεων.

Ο ίδιος είχε ανακοινώσει την απόφασή του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του πριν από λίγες ημέρες, προτού με μήνυμά του στα social media, δημοσιεύσει την στάση του στο κοινό.

«Η δολοφονία αθώων είναι λάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, μιλώντας ανοικτά για την γενοκτονία στη Γάζα, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η απόφασή του δεν στρέφεται εναντίον του ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω τον μέγιστο σεβασμό για κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο του και τον ιρλανδικό λαό. Ωστόσο, έχω λάβει μια απόφαση την οποία δεν πήρα ελαφρά τη καρδία. Είμαι άνθρωπος με βαθιά πίστη και προσπαθώ για το καλύτερο ώστε να είμαι άτομο με χαρακτήρα και αρχές, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να συμμετάσχω στους επικείμενους αγώνες εναντίον του Ισραήλ.

Η απόφασή μου βασίζεται καθαρά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λανθασμένη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν στρέφεται εναντίον του ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά εναντίον των ωμοτήτων στην περιοχή. Υπάρχουν λίγες στιγμές στη ζωή που σου δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστείς κάτι μεγαλύτερο, και πιστεύω σθεναρά ότι αυτή είναι μία από αυτές».

sport-fm.gr