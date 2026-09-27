Πρόβλημα για την Ολλανδία: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Χάκπο

Νέο πρόβλημα για την Εθνική Ολλανδία, καθώς μετά τον τραυματισμό του Μπρόμπεϊ στον αγώνα με την Γερμανία, αποχώρησε με πρόβλημα και ο Χάκπο.

Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ στο 15ο λεπτό του ματς εναντίον της Σερβίας, έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας το αριστερό του πόδι και στο 17′ έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, που του έδωσε την ασίστ στο 1-1 με τη Μάνσαφτ, να παίρνει τη θέση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επόμενος αγώνας της Ολλανδίας είναι με αντίπαλο την Ελλάδα, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

sdna.gr