Πέρασε και η Ολλανδία από το Βελιγράδι

Με δύο γκολ του Μερξ Μέεερνινγκ η Ολλανδία πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 2-1 επί της Σερβίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο στράικερ της Άλκμααρ σκόραρε στο 30΄ και το 69΄ ενώ ενδιάμεσα ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους. Έτσι οι «Οράνιε» πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στον 2ο όμιλο της League A, ενώ οι Σέρβοι γνώρισαν δεύτερη συνεχή ήττα με το ίδιο σκορ, μετά από αυτήν της περασμένης Πέμπτης από την Ελλάδα.

Πρώτη νίκη και για τη Δανία (4ος όμιλος) που δεν δυσκολεύτηκε (2-0) με αντίπαλο την Ουαλία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Βέλγιο-Γαλλία 28/9 Τουρκία-Ιταλία 28/9 2ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ) Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 21:45 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ισπανία-Κροατία 29/9 Τσεχία-Αγγλία 29/9 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Δανία-Ουαλία 2-0 (53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν) Νορβηγία-Πορτογαλία 21:45 LEAGUE B ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9 Σκωτία-Ελβετία 29/9 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ---------- Γεωργία-Ουκρανία 28/9 Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Αυστρία-Κόσοβο 3-1 (23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα) Ισραήλ-Ιρλανδία 21:45 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ρουμανία-Βοσνία 28/9 Σουηδία-Πολωνία 28/9 LEAGUE C ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9 Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9 2ος ΟΜΙΛΟΣ --------- Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9 Λετονία-Κύπρος 28/9 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9 Σλοβακία-Καζακστάν 29/9 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Βουλγαρία-Εσθονία 29/9 Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9 LEAGUE D ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Γιβραλτάρ-Ανδόρα Βαθμολογία (σε 1 αγώνα) Μάλτα 3 Ανδόρα 0 Γιβραλτάρ 0 -0αγ. 2ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1 (9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)