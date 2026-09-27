ΒΙΝΤΕΟ: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Ιρλανδοί, δεν έδωσε κανείς το χέρι στους Ισραηλινούς!

Βρέθηκαν στο χορτάρι διότι σέβονται το ποδόσφαιρο, τους συνανθρώπους τους, τον κόσμο που τους στηρίζει και γιατί μπορούν και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο να περάσουν τα μηνύματά τους.

Οι Ιρλανδοί αποφάσισαν να παίξουν απέναντι στο Ισραήλ . Αν και πολύ θα ήθελαν να έχουν και τον Μπαζούνου μαζί τους, με τον πορτιέρε της Μπόλτον να παίρνει την απόφαση να μην παραστεί στις αναμετρήσεις με τους Ισραηλινούς γιατί μόνο έτσι θεωρεί ότι διατηρεί ακέραιες τις αξίες του.

Οι παίκτες του Χάλγκριμσον φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, έσκυψαν όλοι το κεφάλι τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ και αρνήθηκαν μαζικά να δώσουν το χέρι τους στους αντιπάλους τους.

Ακόμα και στο στρίψιμο του νομίσματος για την πρώτη σέντρα ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, δεν έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών σημαιών και ο captain των Ιρλανδών κρατούσε τα χέρια του πίσω από την πλάτη για να στείλει το μήνυμα στον «απέναντι».

Republic of Ireland players refused to shake hands with Israeli players,they shouldn't have played this Match with Israel in the first place.



If there's hatred in their heart for Israel why are they playing with them in the first place? https://t.co/PN68qfZZG2 pic.twitter.com/SSgKYgQskP — Chris Sweetman (@ChrisSweetman6) September 27, 2026

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Republic of Ireland players lowered their heads during the National anthem of Israel.



The Irish players are also wearing BLACK armbands in recognition of all lives lost in Gaza. 🇮🇪🙏🏻 pic.twitter.com/zhuuCc9DEJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Not only did the Ireland player lowered their heads during the National anthem of Israel.



They ALSO REFUSED to shake hands with their players. pic.twitter.com/gBAR1OWtxG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2026

Pathetic and embarrassing Ireland team with black armbands and heads down for the Israeli National anthem pic.twitter.com/83Gxoynorb — Ann McElhinney 🧡 (@annmcelhinney) September 27, 2026

sport-fm.gr