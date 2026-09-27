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ΒΙΝΤΕΟ: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Ιρλανδοί, δεν έδωσε κανείς το χέρι στους Ισραηλινούς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποφάσισαν να παίξουν, αλλά έδειξαν τα «πιστεύω» τους! Οι Ιρλανδοί τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας με μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια και άρνηση χειραψίας!

Βρέθηκαν στο χορτάρι διότι σέβονται το ποδόσφαιρο, τους συνανθρώπους τους, τον κόσμο που τους στηρίζει και γιατί μπορούν και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο να περάσουν τα μηνύματά τους.

Οι Ιρλανδοί αποφάσισαν να παίξουν απέναντι στο Ισραήλ . Αν και πολύ θα ήθελαν να έχουν και τον Μπαζούνου μαζί τους, με τον πορτιέρε της Μπόλτον να παίρνει την απόφαση να μην παραστεί στις αναμετρήσεις με τους Ισραηλινούς γιατί μόνο έτσι θεωρεί ότι διατηρεί ακέραιες τις αξίες του.

Οι παίκτες του Χάλγκριμσον φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, έσκυψαν όλοι το κεφάλι τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ και αρνήθηκαν μαζικά να δώσουν το χέρι τους στους αντιπάλους τους.

Ακόμα και στο στρίψιμο του νομίσματος για την πρώτη σέντρα ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, δεν έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών σημαιών και ο captain των Ιρλανδών κρατούσε τα χέρια του πίσω από την πλάτη για να στείλει το μήνυμα στον «απέναντι».

sport-fm.gr 

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