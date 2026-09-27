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Φιλική νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας για την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με 2-1 της Νέας Σαλαμίνας σε φιλικό που έγινε στην «Αρένα»

Τα γκολ για την ΑΕΚ πέτυχαν οι Ρέπας και Αντερέγκεν. 

Πιο κάτω δείτε πως μετέφερε την εξέλιξη του αγώνα η ΑΕΚ μέσω της ιστοσελίδας της:

Διαιτητής: Θεόδωρος Σοφοκλέους

Βοηθοί διαιτητές: Διογένης Λουκά, Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντίνου

Κίτρινες: -

Kόκκινες: -

Η περιγραφή της αναμέτρησης:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

5' ΓΚΟΛ! 1-0 γισ την ομάδα μας με τον Repas να σκοράρει με κοντινό πλασέ μετά την πάσα του Ivanovic.

24' Μπαλιά του Olivan, μονοκόμματο σουτ του Ivanovic, στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.

29' Ισοφαρίζουν σε 1-1 οι φιλοξενούμενοι με σουτ εκτός περιοχής.

33' Σουτ του Repas, η μπάλα λίγο έξω.

35' ΓΚΟΛ! 2-1 για την ομάδα μας με τον Andereggen να σκοράρει με πλασέ μετά την πάσα του Repas.

40' Νέο σουτ τπυ Repas και πάλι η μπάλα λίγο έξω.

45' Λήξη πρώτου ημιχρόνου.

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46' Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

47' Δοκάρι για την ομάδα μας, μετά το σουτ του Kohler εκτός περιοχής.

52' Σουτ του Olivan η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια.

55' Ίδια κατάληξη στο σουτ του Kohler.

72' Μπαλιά του Ivanovic, κεφαλιά του Ναούμ, η μπάλα έξω.

90' Τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 

ΑΕΚ (Ruben Selles):  Δημητρίου (70' Muftic), Ιωάννου, Olivan (70' Miramon), Ledes (46' Layouni), Ivanovic, Repas, Ekpolo, Kohler, Mrabti (70' Ναούμ), Andereggen, Άδωνη (70' Saborit). 

Στον πάγκο: Muftic, Paleari, Van Der Hoorn, Layouni, Milicevic, Miramon, Ναούμ, Πικής, Μισιελλής, Χριστοφή. 

Νέα Σαλαμίνα (Αngel Lopez): Κovacs, Μιχαήλ, Poveda, Δημητρίου, Eboh, Aldair, Angielski, Λαμπρόπουλος, Φιλιώτης, Manu, Quintilla.

Στον πάγκο: Vakulyk, Στεφάνου, Φωτίου, Ηλία, Αντωνίου, Επιφανίου, Λουκά, Konate. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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