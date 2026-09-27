Ο Ζιντάν γνωρίζει πολύ καλά σε ποιον θα ποντάρει εν τη απουσία του Εμπαπέ

Ο Εμπαπέ μετά το νικητήριο γκολ απέναντι στην Τουρκία (1-0) αποχώρησε από την αποστολή των «τρικολόρ» και ο Ζινεντίν Ζιντάν δείχνει να έχει αποφασίσει για τον παίκτη που θ’ αναλάβει όλες τις ευθύνες του σούπερ σταρ της Ρεάλ.

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Δευτέρας στις Βρυξέλλες κόντρα στο Βέλγιο, οι «τρικολόρ» θα έχουν στην κορυφή της επίθεσης τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο εκ των αστεριών της Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να βγει μπροστά κι όχι απλά ως αιχμή του δόρατος, αλλά και ως οδηγός των υπολοίπων, αφού πρόκειται να πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο.

sport-fm.gr