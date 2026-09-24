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Το καλύτερο της 5ετίας που θυμίζει... Ευρώπη

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Οι εννιά βαθμοί που μαζεψε το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, κατατάσσουν τη Λεμεσιανή ομάδα στην κορυφή

H αλήθεια είναι πως τα όσα διαδραματίζονται στην ΑΕΛ, γύρω από την κόκκινη στον Καφού στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής και το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, έχουν βάλει σε... δεύτερη μοίρα το καλό ξεκίνημα της λεμεσιανής ομάδας στο πρωτάθλημα. Και είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο.

Πέτυχε δε μία εκκωφαντική νίκη επί της Πάφου. Οι εννιά βαθμοί που μαζεψε το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, κατατάσσουν την ΑΕΛ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, παρέα με την ΑΕΚ και είναι η καλύτερη συγκομιδή της πενταετίας! Δέχθηκε μία ήττα αλλά ήταν... βαριά (6-0 από τον ΑΠΟΕΛ). 

Αξιοσημείωτο είναι πως, τη σεζόν 2020-21 οι γαλαζοκίτρινοι είχαν ξανά την ίδια συγκομιδή μετά από τέσσερις αγώνες (εννιά βαθμοί) και ήταν η τελευταία φορά που εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο, κατακτώντας εν τέλει την 3η θέση, κυνηγώντας το πρωτάθλημα μέχρι το φινάλε.

Το χειρότερο ξεκίνημα της πενταετίας έγινε τη σεζόν 2022-23 (τρεις βαθμοί) ενώ το 2021-22 είχε τέσσερις βαθμούς, όσους και κατά την περσινή περίοδο (2025-26). Σχετικά καλό ξεκίνημα είχε το 2023-24 (εφτά βαθμοί) και το 2024-25 (έξι βαθμοί). 

Τα επόμενα... εμπόδια

Σίγουρα, στόχος για την ΑΕΛ είναι να συνεχίσει να βρίσκεται στα ψηλά και το καλό ξεκίνημα της δίνει αυτοπεποίθηση. Μετά την επανέναρξη η ΑΕΛ θα κληθεί να παίξει εντός με την Ομόνοια 29ης Μαΐου (5η αγωνιστική) ενώ στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί από την Ομόνοια Αραδίππου. Στη συνέχεια θα δώσει ντέρμπι με τον Άρη (7η αγωνιστική) και με Ομόνοια (εκτός) για την 8η αγωνιστική. Πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου θα παίξει εντός με την Ε.Ν. Ύψωνα.

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