«Ζω έναν εφιάλτη»: Ο Ιακουίντα θυμάται το χατ-τρικ στον Παναθηναϊκό και μιλά για τη μάχη να καθαρίσει το όνομά του!

Ο Βιντσέντσο Ιακουίντα άνοιξε την καρδιά του στη «Gazzetta dello Sport», περιγράφοντας τον δικαστικό εφιάλτη που, όπως λέει, «στοιχειώνει» το όνομά του εδώ και μια δεκαετία. Ο άλλοτε διεθνής Ιταλός επιθετικός, που έφτασε στην κορυφή του κόσμου με την «σκουάντρα ατζούρα» στο Μουντιάλ του 2006 και έχει γράψει ιστορία στο Champions League με το χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό μίλησε για τη ζωή του ανάμεσα σε δύο κόσμους: Τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές και τη «σκιά» της Ντράνγκετα.

Ο Ιακουίντα δεν κρύβει την πικρία του για το γεγονός ότι το όνομά του συνδέεται πλέον περισσότερο με δικαστικές υποθέσεις παρά με όσα πέτυχε στα γήπεδα. «Ζω έναν εφιάλτη. Έπαιξα 15 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, πέτυχα χατ-τρικ στο Champions League και κατέκτησα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Και όμως, σήμερα το όνομά μου συνδέεται με τη Ντράνγκετα εξαιτίας μιας άδικης κατηγορίας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του, Τζουζέπε, βρίσκεται στη φυλακή από το 2015, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε οργανώσεις της Ντράνγκετα στην Εμίλια?Ρομάνια. Ο Ιακουίντα επιμένει στην αθωότητά του και δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη μάχη: «Φοβάμαι ότι θα τον σκοτώσουν μέσα στη φυλακή. Μας έχουν ρίξει απίστευτη λάσπη. Θα παλέψω για να αποδείξω την αθωότητά του. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη μαφία».

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί με αναστολή για υπόθεση που αφορούσε δύο πιστόλια και 126 φυσίγγια που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα του. «Ήταν μια απερισκεψία, αλλά αυτό δεν με κάνει εγκληματία. Τα όπλα ήταν νόμιμα δηλωμένα. Ζω έναν εφιάλτη που μοιάζει να μην τελειώνει», αναφέρει.

Όταν η κουβέντα επιστρέφει στο ποδόσφαιρο, ο Ιακουίντα θυμάται τις μεγάλες στιγμές της καριέρας του. Πρώτα απ' όλα το Μουντιάλ του 2006: «Η στιγμή που ο Καναβάρο σήκωσε το Κύπελλο δεν περιγράφεται. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πέρασαν από μπροστά μου 20 χρόνια θυσιών». Θυμάται επίσης το γκολ του απέναντι στη Γκάνα, αλλά και τις αξέχαστες βραδιές με την Ουντινέζε, όπου συνεργάστηκε με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. «Με τον Σπαλέτι στον πάγκο παίζαμε εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ήταν δέκα χρόνια μπροστά από όλους», λέει, αποκαλύπτοντας και ένα απίθανο περιστατικό με μπρα?ντε?φερ στα αποδυτήρια.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντεμπούτο του στο Champions League: «Εγώ και ο Ντι Νατάλε μπροστά ήμασταν ασταμάτητοι. Εκείνη η βραδιά δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Μια ζωή γεμάτη αντιθέσεις: Από την κορυφή του κόσμου και τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, μέχρι τον δικαστικό κυκεώνα που, όπως λέει, τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Πηγή: sport-fm.gr