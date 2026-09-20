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Καμπάτσο: «Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται, ειδικά κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα δήλωσε ο Φακούντο Καμπάτσο μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Με τον Φακούντο Καμπάτσο να δίνει ιδιαίτερη αξία στην κατάκτηση του τίτλου και να στέκεται στη σημασία της νίκης απέναντι στον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε τη σεζόν με τον πρώτο της τίτλο.

Ο Αργεντινός γκαρντ τόνισε πως η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές, ενώ υπογράμμισε την ποιότητα των «ερυθρόλευκων» και τη σημασία του Super Cup για τη συνέχεια της χρονιάς.

«Νιώθω ευτυχισμένος. Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται. Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος τίτλος της σεζόν, οπότε πρέπει να του δώσουμε την αξία που του αναλογεί και να τον τιμήσουμε. Οι ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό το Super Cup σίγουρα ήθελαν να το κερδίσουν εξίσου με εμάς.

Δείξαμε καλό επίπεδο μπάσκετ και παίξαμε για να νικήσουμε. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό το γκρουπ το αξίζει. Δουλέψαμε πολύ και καταφέραμε να χαρίσουμε στη Μαδρίτη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.Είναι πάντα καλό να ξεκινάς τη σεζόν με το δεξί, πόσο μάλλον κερδίζοντας έναν αντίπαλο με τόσο μεγάλη ποιότητα και ιστορία όπως ο Ολυμπιακός. Αν και δεν παίξαμε το καλύτερο δυνατό μπάσκετ, επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, ήμασταν πολύ καλοί.Στις δύσκολες στιγμές παίξαμε με ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και καλή άμυνα. Είμαι χαρούμενος που κατακτήσαμε έναν τίτλο. Ελπίζω να μας δώσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια της σεζόν», είπε αναλυτικά.

 

 

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