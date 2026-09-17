Ο Τόμας Γουόκαπ για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε από το Άμπου Ντάμπι για τη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι. Ο Τεξανός γκαρντ μίλησε στους δημοσιογράφους για όσα έγιναν το διάστημα πριν αποχωρήσει από τους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: “Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που είχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα σκέφτομαι τους ανθρώπους εκεί ακόμα και τους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους πάντες. Ήταν σαν μία οικογένεια για μένα. Με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Κάθε κεφάλαιο στη ζωή πρέπει να κλείσει. Δεν έχω παράπονα για τίποτα. Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία και το κλαμπ του Ολυμπιακού.

Δεν ένιωσα την ανάγκη να εξηγήσω την πλευρά μου. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν κάπως, αλλά είναι εντάξει. Μόνο σεβασμός για το κλαμπ. Μίλησα με όλους, τους ευχαρίστησα. Όταν κάτι φτάνει σε κλείσιμο δεν σημαίνει ότι ξεχνάς τα πάντα που πέρασες. Περάσαμε δύσκολες και εκπληκτικές στιγμές. Αυτά δεν ξεχνιούνται επειδή ένα κεφάλαιο έκλεισε. Οι παίκτες, οι προπονητές είναι οικογένεια για εμένα. Τηλεφώνησα στον κόουτς και τον ευχαρίστησα. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου”.

Πηγή: sport24.gr