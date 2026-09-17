Σλούκας: «Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας ο Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να τιμήσει την μνήμη του μεγαλύτερου παράγοντά του, του Παύλου Γιαννακόπουλου, καθώς το διήμερο 18-20/9 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το 8ο τουρνουά που φέρει το όνομα του εμβληματικού διοικητικού του ηγέτη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κωστας Σλούκας τοποθετήθηκε τόσο για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και για τον Παναθηναίκό της νέας σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

«Μιλάμε για τον κ. Γιαννακόπουλο, πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη. Από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ. Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ ήταν σε τελείως διαφορετικό γήπεδο, το παλιό ΟΑΚΑ. Αυτή τη στιγμή θα αγωνιστούμε σε ένα καινούργιο ΟΑΚΑ, που δείχνει ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού είναι στον σωστό δρόμο και κάνει βήματα προς τα μπροστά. Είναι τα τελευταία φιλικά, θα δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά».

Για το αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σκέφτεται το 8ο αστέρι: «Το χαμόγελό του έδειξε ότι το 8ο είναι κάτι που το εύχεται. Πιστεύει στις συγκυρίες. Είναι αρχή της χρονιάς. Οι φιλοδοξίες είναι εκεί, ταλέντο και όρεξη για δουλειά υπάρχει. Με λίγη τύχη πιστεύω μπορούμε να βρεθούμε εκεί που θέλουμε και να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής. Ο πρόεδρος σκέφτεται τον τίτλο, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να διανύσουμε και ως ομάδα και ως οργανισμός αυτή τη χρονιά»