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ΦΩΤΟ: Έμαθαν από τους καλύτερους - Αθρόα προσέλευση κυπρίων προπονητών στο σεμινάριο

ΓΗΠΕΔΟ

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Μπαρτζώκας, Σπανούλης και Κάτας είπαν κάποια από τα... μυστικά τους.

Με συμμετοχή 200 Κυπρίων προπονητών διεξήχθη το συνέδριο προπονητών μπάσκετ στη Λευκωσία, στο περιθώριο του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ «Νεόφυτος Χανδριώτης», στο οποίο μετέχουν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. 

Σε αυτό δίδαξε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του Γιώργος Μποζίκας, Στέφανος Τριαντάφυλλος, Γιάννης Καλαμπόκης, ο τεχνικός του Άρη Βασίλης Σπανούλης και ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κάτας.

Στη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται: «Μια σημαντική δράση για την προπονητική κοινότητα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Για πρώτη φορά, 200 Κύπριοι προπονητές συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό σεμινάριο, έχοντας την ευκαιρία να ακούσουν τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Βασίλη Σπανούλη και Όντεντ Κάτας να μοιράζονται τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τη φιλοσοφία τους για το μπάσκετ.

Το «παρών» από πλευράς Ολυμπιακού έδωσαν επίσης οι συνεργάτες του κόουτς Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας, Γιάννης Καλαμπόκης και Στέφανος Τριαντάφυλλος».







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