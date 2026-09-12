Απορρίφθηκε η αίτηση της Μονακό για συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία, πέφτει στην πέμπτη!

Το «σήριαλ» με την υπόθεση της Μονακό δεν έχει τελειωμό! Έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/09) έγινε γνωστό, πως η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα της ομάδας του Πριγκιπάτου να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία!

Ο βασικός λόγος της απόφασης είναι ότι η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, δεν πείστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό, σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος αναμένεται να πάρει μέρος στην πέμπτη εθνική κατηγορία, μετά την απόρριψή της από την τρίτη εθνική.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το... κερασάκι στην τούρτα της κατρακύλας της Μονακό, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γαλλίας και την επόμενη δεν θα μπορεί να συμμετάσχει ούτε στην τρίτη κατηγορία.

gazzetta.gr