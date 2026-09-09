Το μέλλον της EuroLeague θα αποφασιστεί στις 5 Οκτωβρίου, πιθανή πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ

Το Μιλάνο βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κυρίως επειδή η Ολίμπια διοργανώνει τη συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου στην περίφημη Villa d'Este στο Τσερνόμπιο, στη λίμνη Κόμο.

Σε αντίθεση με το διοικητικό συμβούλιο, η ομάδα των ιδιοκτητών συνεδριάζει σπάνια και ειδικά όταν η στρατηγική του ευρωπαϊκού μπάσκετ χρειάζεται επανασχεδιασμό.

Σε αυτή την περίπτωση, θα κληθούν να αξιολογήσουν μια πιθανή προσφορά εξαγοράς από το NBA ή, εναλλακτικά, να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν στην επιχειρησιακή φάση της στρατηγικής που έχει ήδη παρουσιαστεί στους συλλόγους από τον διευθύνοντα σύμβουλο Τσους Μπουένο, η οποία περιλαμβάνει την επέκταση του πρωταθλήματος και τη μετάβαση σε ένα σύστημα franchise, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

Οι Ιταλοί κάνουν μια προσπάθεια να φιλοξενήσουν το Final Four της EuroLeague του 2030 στο νέο Unipol Dome στη Σάντα Τζούλια του Μιλάνου. Η Βαλένθια είναι επίσης υποψήφια -πιθανώς για το 2028- ενώ οι διοργανώσεις του 2027 και του 2029 καλύπτονται από την υπάρχουσα συμφωνία με το Άμπου Ντάμπι.