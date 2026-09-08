Χρυσή Μπάλα: Οι υποψήφιοι για βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς

Ανακοινώθηκαν οι πέντε υποψήφιοι για το βραβείο που θα δοθεί στον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς!

Όπως έγινε γνωστό, υποψήφιοι είναι ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος οδήγησε την Άρσεναλ στην επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, προπονητής που κατέκτησε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνικής Ισπανίας, ο δύο συνεχόμενeς φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, ο Βενσάν Κομπανί που συνεχίζει να οδηγεί την Μπάγερν Μονάχου στον δρόμο των επιτυχιών, και ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος κατέκτησε το Europa League και έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τη δουλειά του στην Άστον Βίλα.

Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή της Χρυσής Μπάλας.

Παράλληλα, έγιναν γνωστές και οι υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου προπονητή στο ποδόσφαιρο γυναικών! Ο λόγος για τους Τζόναταν Γκιράλδες (Λιόν), Αντρέ Γέγκλερτζ (Μάντσεστερ Σίτι), Νιλς Νίλσεν (εθνική Ιαπωνίας), Πέρε Ρομέου (Μπαρτσελόνα) και Έλενα Σαντίκου (Σέλτικ/Χάκεν).