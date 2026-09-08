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Ομάδα-έκπληξη κοντά σε συμφωνία με τον Χάμες Ροντρίγκες

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με την ισπανική Marca

Κοντά σε συμφωνία με ομάδα-έκπληξη ο Χάμες Ροντρίγκες!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που έφερε στη δημοσιότητα η ισπανική «Marca», ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός βρίσκεται εδώ και μέρες σε επαφή με την ιταλική Αβελίνο, με τις δύο πλευρές μάλιστα να βρίσκονται πολύ κοντά στο να φτάσουν σε συμφωνία!

Στα 35 του και έχοντας περάσει από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23, όταν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Χάμες είναι ελεύθερος μετά από την παρουσία του στις ΗΠΑ και στο MLS με την ομάδα της Μινεσότα, με την οποία αγωνίστηκε μόνο σε 8 παιχνίδια, από τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο.

Μετά από την παρουσία του στους Πειραιώτες, αγωνίστηκε επίσης σε Βραζιλία (Σάο Πάολο), Ισπανία (Ράγιο Βαγεκάνο) και Μεξικό (Λεόν), έδωσε το «παρών» στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδας της Κολομβίας, ενώ φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αβελίνο, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

sport-fm.gr

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