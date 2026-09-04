Κλείνει και η «τρύπα» στον άσο… Μετά τη λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, επιλογή του 24χρονου Βόσνιου Βένταντ Μούφτιτς, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα, βρήκε τη λύση στο πρόσωπο του 34χρονου Ιταλού τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρι, ο οποίος έρχεται για να γίνει βασικός κάτω από τα γκολπόστ, με την ελπίδα να βοηθήσει την ομάδα στην επίτευξη των υψηλών της στόχων στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλεάρι, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Τορίνο για ακόμα έναν χρόνο αλλά αποδεσμεύτηκε, συμφώνησε με τη διοίκηση της ΑΕΚ για διετές συμβόλαιο και αναμένεται στην Κύπρο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο 34χρονος (29/08/92) Παλεάρι ανήκε από το 2024 στην Τορίνο, μετρώντας συνολικά 30 συμμετοχές. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και σε άλλες ιταλικές ομάδες, όπως η Benevento, η Giana Erminio, η Genoa και η Virtus Verona. Ο ύψους 1,93 τερματοφύλακας αγωνίστηκε πέντε φορές με την Εθνική Ιταλίας U20 την περίοδο 2013-2015. Σύμφωνα με το Trasfermarkt, η αξία του Αλμπέρτο Παλεάρι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.2 εκ.).

Επί της ουσίας, με την κίνηση απόκτησης του Παλεάρι, ο Ρόκα επιχειρεί να καλύψει το λάθος που έγινε με τον Ζλάταν Αλομέροβιτς. Στον 34χρονο Σέρβο πορτιέρο, ο οποίος ήταν εκ των βασικών συντελεστών της περσινής πορείας της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη, προτάθηκε συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, ενώ ο ίδιος επιθυμούσε διετές συμβόλαιο, και κάπου εκεί επήλθε το διαζύγιο. Με τον Παλεάρι, ωστόσο, παρ' όλο που έχει την ίδια ηλικία με τον Αλομέροβιτς, υπήρξε συμφωνία για διετές συμβόλαιο… Με την απόκτηση τερματοφύλακα, η ΑΕΚ κλείνει λογικά το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 13 νέες προσθήκες. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το τοπικό ντέρμπι της Κυριακής με τη Νέα Σαλαμίνα, με τον Ρούμπεν Σεγιές να μην υπολογίζει τον τραυματία Αμίν. Τη θέση του Ιρακινού ενδεχομένως να πάρει ο Ιβάνοβιτς.