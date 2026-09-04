ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει και η «τρύπα» στον άσο…

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο 34χρονος (29/08/92) Παλεάρι ανήκε από το 2024 στην Τορίνο, μετρώντας συνολικά 30 συμμετοχές.

Κλείνει και η «τρύπα» στον άσο… Μετά τη λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, επιλογή του 24χρονου Βόσνιου Βένταντ Μούφτιτς, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα, βρήκε τη λύση στο πρόσωπο του 34χρονου Ιταλού τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρι, ο οποίος έρχεται για να γίνει βασικός κάτω από τα γκολπόστ, με την ελπίδα να βοηθήσει την ομάδα στην επίτευξη των υψηλών της στόχων στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλεάρι, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Τορίνο για ακόμα έναν χρόνο αλλά αποδεσμεύτηκε, συμφώνησε με τη διοίκηση της ΑΕΚ για διετές συμβόλαιο και αναμένεται στην Κύπρο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο 34χρονος (29/08/92) Παλεάρι ανήκε από το 2024 στην Τορίνο, μετρώντας συνολικά 30 συμμετοχές. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και σε άλλες ιταλικές ομάδες, όπως η Benevento, η Giana Erminio, η Genoa και η Virtus Verona. Ο ύψους 1,93 τερματοφύλακας αγωνίστηκε πέντε φορές με την Εθνική Ιταλίας U20 την περίοδο 2013-2015. Σύμφωνα με το Trasfermarkt, η αξία του Αλμπέρτο Παλεάρι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.2 εκ.).

Επί της ουσίας, με την κίνηση απόκτησης του Παλεάρι, ο Ρόκα επιχειρεί να καλύψει το λάθος που έγινε με τον Ζλάταν Αλομέροβιτς. Στον 34χρονο Σέρβο πορτιέρο, ο οποίος ήταν εκ των βασικών συντελεστών της περσινής πορείας της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη, προτάθηκε συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, ενώ ο ίδιος επιθυμούσε διετές συμβόλαιο, και κάπου εκεί επήλθε το διαζύγιο. Με τον Παλεάρι, ωστόσο, παρ' όλο που έχει την ίδια ηλικία με τον Αλομέροβιτς, υπήρξε συμφωνία για διετές συμβόλαιο… Με την απόκτηση τερματοφύλακα, η ΑΕΚ κλείνει λογικά το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 13 νέες προσθήκες. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το τοπικό ντέρμπι της Κυριακής με τη Νέα Σαλαμίνα, με τον Ρούμπεν Σεγιές να μην υπολογίζει τον τραυματία Αμίν. Τη θέση του Ιρακινού ενδεχομένως να πάρει ο Ιβάνοβιτς.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ «κατάπιε» την Ίπσουιτς

Premier League

|

Category image

Νέα απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η EuroLeague δηλώνει έτοιμη να ανταγωνιστεί το NBA Europe

EUROLEAGUE

|

Category image

«Διαμαντένιος» Καραλής με ρεκόρ σε μίντινγκ στις Βρυξέλλες!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δράση με 3+1... ντέρμπι για τη συνέχεια της 2ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός... καλεί Μουσιαλόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κάτοικος Λάρνακας και επίσημα ο Παλεάρι!

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν γουστάρει χωρίς Κβίντα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μίλησε για ετοιμότητα ο Γαρπόζης - «Πετάξαμε δύο βαθμούς» είπε ο Μπούις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ και οι δύο κόκκινες της Καρμιώτισσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Είδε τον Γκέιλ να του «κλέβει» το διαμάντι στον τελικό των Diamond League ο Τεντόγλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία με πράσινα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ασπίδα» στον Φαν Νιφ ο Γκομίς και άμεση απάντηση του Ολλανδού!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς

ΑΕΛ

|

Category image

Χάος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο: Οι διαιτητές κατέβηκαν σε απεργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη