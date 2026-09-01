Επίσημα στον Άρη ο Θανάσης Αντετοκούνμπο! Ο 34χρονος διεθνής φόργουορντ, επιστρέφει στην Ελλάδα για να ενισχύσει τη front line της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα 2+1 χρόνια!

H ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι γεννηθείς στις 18 Ιουλίου του 1992 και με ύψος 2.01μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.Ο διεθνής αθλητής του ΑΡΗ ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του στον Φιλαθλητικό, το 2011. Ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό των Delaware 87ers, θυγατρικής ομάδας των Philadelphia 76ers στην NBA Development League. Εκεί μέτρησε 12 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 κοψίματα ανά αγώνα.Το 2014 οι New York Knicks τον επέλεξαν στο νούμερο 41 του ΝΒΑ Draft. Το 2014-15 Αγωνίστηκε στη θυγατρική της ομάδας της Νέας Υόρκης, Westchester Knicks, με μέσους όρους 13.9 πόντων, 6.2 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, 1.7 κλεψιμάτων και 1.7 κοψιμάτων, κερδίζοντας μια θέση στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα της D-League.Το 2015-16, στην ίδια ομάδα, μέτρησε 10.9 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.2 κοψίματα ανά αγώνα, ενώ έπαιξε σε δύο αγώνες των New York Knicks.To 2016 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής Andorra, με την οποία είχε 7.3 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, βοηθώντας την να επιστρέψει μετά από 22 χρόνια στα πλέι οφ (12.7 πόντους, 4.7 ριμπάουντ απέναντι στη Real Madrid).Το καλοκαίρι του 2017 γύρισε στην Ελλάδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Στην πρώτη σεζόν, σε 67 αγώνες σε Ελλάδα και Euroleague, μέτρησε 5.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP στο All Star Game του 2018 και στη συνέχεια το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το 2018-19 είχε 4.9 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε συνολικά 55 αγώνες, κατακτώντας και πάλι τον τίτλο του πρωταθλητή.Το 2019 επέστρεψε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Milwaukee Bucks, συναντώντας και πάλι τον αδερφό του, Γιάννη. Το 2021 κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ με τους Bucks. Στην ομάδα του ΝΒΑ παρέμεινε μέχρι το φετινό καλοκαίρι (έχασε τη σεζόν 2024-25 λόγω τραυματισμού), μετρώντας συνολικά 255 αγώνες.Από το 2016 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι μέλος της Εθνικής Ανδρών, ενώ αυτό το διάστημα την ενισχύει στην προσπάθειά της για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.