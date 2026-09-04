Ξεκούραση για τον Παύλο Κοντίδη και μετά φουλ για εξασφάλιση Ολυμπιακής πρόκρισης

Άλλη μία αγωνιστική χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Παύλο Κοντίδη, ο οποίος παραμένει σε ψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και ανάμεσα στην ελίτ της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας, όντας μάλιστα αυτή τη στιγμή στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, στην κατηγορία ILCA7.

Μπορεί το φινάλε, με τη θέση που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας, να μην ήταν αυτό που ήθελε (σ.σ. πήρε την 28η θέση), όμως γενικότερα το 2026 επεφύλαξε νέες επιτυχίες για τον Κύπριο ιστιοπλόο που πλέον στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».

«Η αγωνιστική χρονιά ολοκληρώθηκε και, για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος με τη σεζόν μου. Ξεκίνησε με έναν τραυματισμό και μέχρι το τέλος Μαρτίου ήμουν ουσιαστικά εκτός σκάφους» αναφέρει ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και προσθέτει: «Ευτυχώς, κατάφερα να επιστρέψω και να αρχίσω να αποδίδω καλά, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Μάιο στο Σπλιτ, όπου η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα».

Μετά την ανάδειξή για τρίτη φορά ως Πρωταθλητής Ευρώπης – το 2018 και το 2022 οι άλλες δύο – για τον Παύλο Κοντίδη ακολούθησε άλλη μία διάκριση και μάλιστα σε Ολυμπιακά νερά. «Ακολούθησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam του Λος Άντζελες. Δυστυχώς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελα, όμως δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να μείνω σε αυτό» τονίζει και συνεχίζει: «Σε τεσσεράμισι μήνες ακολουθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βραζιλία, το οποίο θα είναι και αγώνας πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Φορταλέζα, η οποία αποτελεί την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της βραζιλιάνικης πολιτείας Σεαρά, στη βορειοανατολική Βραζιλία, θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2027.

O δις αργυρός Ολυμπιονίκης, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, θα περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης, προτού επιστρέψει στη σκληρή δουλειά σε πλήρη ρυθμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα ενόψει του αγώνα για εξασφάλιση της συμμετοχής του στην έκτη Ολυμπιάδα της καριέρας του.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.