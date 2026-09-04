Γρηγορίου: «Σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε σαν Άρης»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το θετικό ξεκίνημα του Άρη: «Όταν ξεκινάς στο πρωτάθλημα με δυο νίκες, είναι σημαντικοί οι 6 βαθμοί για ψυχολογικούς λόγους. Εγώ λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε. Μακάρι να έχουμε αυτή τη ψυχική ευφορία τον Μάιο. Οπότε, κοιτάμε το αμέσως επόμενο ματς. Και έτσι θα είμαστε καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε άπαντες μέσα στα αποδυτήρια».

Για τους τομείς που έχει βελτιωθεί ο Άρης: «Βελτιωθήκαμε σε ένα ποσοστό. Ήταν μια δίκαιη και καθαρή νίκη, θα μπορούσε να είναι με πιο ευρύ σκορ. Είχαμε μια μικρή βελτίωση. Σε σχέση με αυτό που περιμένω πως πρέπει να έχουμε σαν Άρης και αυτό που προσδοκώ από την δική μου ομάδα, απέχουμε ακόμη. Παρ’ όλα αυτά, είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια που δείχνουμε μέχρι τώρα. Κερδίζουμε χρόνο και θέλουμε τα αποτελέσματα μέχρι να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την ταυτότητα που θέλουμε και να έρθουν όλα τα παιδιά στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι στο 100%».

Για τους νέους παίκτες και αν έχουν βρει τα πατήματά τους: «Δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου σε μια ομάδα που είσαι τρεις, πέντε ή 10 μέρες. Είναι ανέφικτο. Προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις και δείχνουμε συνέχεια τακτική, στο τι πρέπει να κάνουν. Προφανώς, θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να μεγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση. Είναι ανέφικτο σε τρεις, πέντε ή 10 μέρες, οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% και στον βαθμό που επιθυμώ».

Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρυσι. Φέτος συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με την έννοια πως μπήκε στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ, που το κατάφερε μετά από αρκετό καιρό. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε ότι η ΑΕΚ στην έδρα της μεταμορφώνεται, δεν θα έχει σχέση με το ματς απέναντι στην Κηφισιά. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και πάνω από όλα να παρουσιαστούμε σαν Άρης. Θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε σαν Άρης, είτε εντός, είτε εκτός έδρας… Σεβόμαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς έχουμε την δική μας φανέλα, την δική μας τακτική».

Για το τι χρειάζεται να προσέξει ο Άρης: «Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα. Είναι δεδομένο πως θα δεχτούμε πίεση. Αυτό είναι και το μοτίβο του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα και όταν έχουμε την μπάλα, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε».

sdna.gr