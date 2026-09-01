Για λίγο εκτός τελικού η Καλυψώ Σταύρου

Παρά την αρκετά καλή προσπάθειά της, τρέχοντας από τον κλειστό εσωτερικό δεύτερο διάδρομο, η Καλυψώ Σταύρου έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα την πρόκρισή της στον τελικό των 400μ. με εμπόδια.

Στην έναρξη τής τρίτης αγωνιστικής ημέρας στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες τού Τάραντα, η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου τερμάτισε στην 6η θέση τής πρώτης σειράς σε 59.43 και κατέλαβε την 9η θέση τού πρώτου γύρου, υπολειπόμενη μόνο 18 εκατοστών από την 8η θέση (59.25)...