12η η Έλληνα, 13η η Θεοδώρου στον ακοντισμό
ΓΗΠΕΔΟ
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Δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση..
Δεν βγήκαν μεγάλες βολές για τις δύο ακοντίστριές μας στον τελικό των 20ών Μεσογειακών Αγώνων και έμειναν χαμηλά στην κατάταξη, χωρίς να κάνουν την υπέρβαση.
Η Χριστιάνα Έλληνα, αθλήτρια τού Γιώργου Ανδρέου, με καλύτερη βολή την πρώτη στα 50,31μ. (49,97μ. η δεύτερη, άκυρη η τρίτη) κατέλαβε τη 12η θέση, ενώ η Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου, αθλήτρια τού Γιώργου Μενελάου είχε έγκυρη μόνο τη δεύτερη βολή της στα 47,05μ. και κατετάγη 13η.