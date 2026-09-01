12η η Έλληνα, 13η η Θεοδώρου στον ακοντισμό

Δεν βγήκαν μεγάλες βολές για τις δύο ακοντίστριές μας στον τελικό των 20ών Μεσογειακών Αγώνων και έμειναν χαμηλά στην κατάταξη, χωρίς να κάνουν την υπέρβαση.

Η Χριστιάνα Έλληνα, αθλήτρια τού Γιώργου Ανδρέου, με καλύτερη βολή την πρώτη στα 50,31μ. (49,97μ. η δεύτερη, άκυρη η τρίτη) κατέλαβε τη 12η θέση, ενώ η Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου, αθλήτρια τού Γιώργου Μενελάου είχε έγκυρη μόνο τη δεύτερη βολή της στα 47,05μ. και κατετάγη 13η.