Έκλεισε στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντσο Φερνάντες με ποσό-ρεκόρ για την Premier League!

Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal στο Νησί!

Σύμφωνα με πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Μάντεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες με ποσό-ρεκόρ, με τις πολυάριθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία, λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών!

Για να ολοκληρωθεί το εν λόγω mega-deal οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (145,9 εκ. ευρώ), ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία και ήταν η περσινή μετακίνηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ!

Μέσα στην ημέρα ο Αργεντινός χαφ θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο 25χρονος άσος αγωνιζόταν στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 170 συμμετοχές με 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.