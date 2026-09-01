Έκλεισε στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντσο Φερνάντες με ποσό-ρεκόρ για την Premier League!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ήρθαν σε συμφωνία για τον Έντσο Φερνάντες, με τη μεταγραφή του Αργεντινού χαφ στους «πολίτες» να φτάνει τα 125 εκατ. λίρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην Premier League!
Μόνο οι λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal στο Νησί!
Σύμφωνα με πολλά ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Μάντεστερ Σίτι ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες με ποσό-ρεκόρ, με τις πολυάριθμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων να καταλήγουν τελικώς σε συμφωνία, λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών!
Για να ολοκληρωθεί το εν λόγω mega-deal οι «πολίτες» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών (145,9 εκ. ευρώ), ισοφαρίζοντας έτσι την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία και ήταν η περσινή μετακίνηση του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ!
Μέσα στην ημέρα ο Αργεντινός χαφ θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ και εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προτού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο 25χρονος άσος αγωνιζόταν στους «μπλε» από τον Γενάρη του 2023, μετρώντας όλα αυτά τα χρόνια 170 συμμετοχές με 30 γκολ και 31 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.