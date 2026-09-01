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Mε το 14ο μετάλλιο του Μάριου Γεωργίου, έγραψε ιστορία και η Κύπρος σε Μεσογειακούς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορικό και για την Κύπρο το χρυσό μετάλλιο του Μάριου Γεωργίου

Ιστορικό για τον ίδιο αλλά και γενικότερα την Κύπρο είναι το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Μάριος Γεωργίου στο σύνθετο ατομικό στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

Ο Μάριος Γεωρίου έγινε ο Κύπριος αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια (7) σε Μεσογειακούς Αγώνες και αυτός με τα περισσότερα χρυσά, κατακτώντας το τέταρτό του στην Ιταλία, στον τελικό του σύνθετου ατομικού. Ο Μάριος Γεωργίου είναι επίσης ο δεύτερος Κύπριος αθλητής, μετά την Ελένη Αρτυματά, που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε τρεις διαδοχικές διοργανώσεις. Η Ελένη Αρτυματά είχε κατακτήσει τρία χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα.

Η Κύπρος αριθμώντας 14 μετάλλια ισοφαρίζει το ρεκόρ των 14 μεταλλίων που είχε κατακτήσει στο Οράν το 2022 — με ακόμη καλύτερη όμως συγκομιδή σε χρυσά και αργυρά μετάλλια. Τότε οι αθλητές μας είχαν πάρει 5 χρυσά, 2 αργυρά και 7 χάλκινα.

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