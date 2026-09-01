Έπιασαν κορυφή και ζητούν να... λήξει το πρωτάθλημα στην Ομόνοια 29Μ

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένταση, χαρά και πληθώρα άλλων συναισθημάτων, αλλά και χιούμορ! Και αυτό το ξέρουν στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, οι άνθρωποι της οποίας βλέποντας την ομάδα τους να προπορεύεται στη βαθμολογία παρέα με τις Πάφος FC, ΑΕΚ και ΑΕΛ το έριξαν στην πλάκα.

Οι πράσινοι δημοσίευσαν τη βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan και έγραψαν τα ακόλουθα:

«Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να διεξαχθούν άλλες αγωνιστικές».

Η ανάρτηση της Ομόνοιας 29ης Μαΐου: