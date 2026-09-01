Αμυντική ενίσχυση για την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα

Μεταγραφική ενίσχυση για την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντονυ Ίζουτσιουκου. Αναλυτικά:

«Η KRASAVA ENY Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Άντονυ Ίζουτσιουκου (Izuchukwu Anthony). Γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας στις 03/11/1997 (28).

Ο Άντονυ αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την καριέρα του σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας Νορβηγίας όπως η Haugesund, η Jerv και η Nest Sotra. To 2019 πήγε στην Spartak Trnava Σλοβακίας και την επόμενη χρονιά στην Χάποελ Χάιφα του Ισραήλ.

Επόμενοι του σταθμοί η Σαουδική Αραβία (Al-Khaleej), η Σερβία (Radnicki 1923) και η Κίνα (NT Zhiyun), ενώ την περυσινή χρονιά ήταν παίκτης του Ακρίτα Χλώρακας.

Καλωσορίζουμε τον Άντονυ στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».