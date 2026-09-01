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Tεράστιος Μάριος Γεωργίου, κατέκτησε το χρυσό στους Μεσογειακούς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Είναι πλέον ο πρώτος Κύπριος αθλητής σε μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ θα αγωνιστεί σε άλλους τρεις τελικούς!

Ιστορία έγραψε ο Μάριος Γεωργίου στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026», καθώς έγινε ο Κύπριος αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην Ιταλία, στον τελικό του σύνθετου ατομικού. Έτσι έφθασε συνολικά τα εφτά στην καριέρα του. Αυτό είναι το τέταρτο χρυσό, ενώ έχει και ένα αργυρό και δύο χάλκινα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα ο Μάριος Γεωργίου είχε έξι μετάλλια, όπως και η Ελένη Αρτυματά, που είχε κατακτήσει τρία χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα.

Ο Μάριος Γεωργίου μάζεψε 80.450 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερο τον Ισπανό Nicolau Mir (79.450) και τρίτο τον Αιγύπτιο Omar Mohamed.

Για την Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026» είναι το έκτο χρυσό μετάλλιο και 14ο συνολικά (6 χρυσά, 5 αργυρά, 3 χάκινα). Χρυσά πήραν οι Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία), Κάλια Αντωνίου (100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο) και Σοφία Ασβεστά (τζούντο), πέντε αργυρά οι Έλενα Κουλιντσένκο (ύψος), Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία), Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και Πέτρο Χριστοδουλίδη (τζούντο) και τρία χάλκινα από Κωνσταντίνα Νικολάου και Νικόλα Βασιλείου στη σκοποβολή και τους Λευτέρη Νέο και Μέλιο Ευσταθίου το πρώτο μετάλλιο της στο τένις στους Μεσογειακούς Αγώνες!

Σημειώνεται ότι ο Μάριος Γεωργίου προκρίθηκε σε άλλους τρεις τελικούς, στο δίζυγο, το μονόζυγο και τους κρίκους, οι οποίοι θα γίνουν την Τετάρτη (02/09). Την ίδια ημέρα θα λάβουν μέρος σε τελικούς οι Νεόφυτος Κυριάκου στο άλμα και το μονόζυγο και ο Σωκράτης Πηλακούρης στους κρίκους.

Στον τελικό του συνθέτου συμμετείχε και ο Μιχάλης Ησαΐας που πήρε την 15η θέση.

Τα μετάλλια του Μάριου Γεωργίου:

Χρυσά

2018      Ταραγόνα   Σύνθετο

2018      Ταραγόνα  Μονόζυγο

2022      Οράν     Μονόζυγο

2026      Τάραντο      Σύνθετο

 

Αργυρό

2018      Ταραγόνα        Δίζυγο

 

Χάλκινα

2018      Ταραγόνα        Πλάγιος Ίππος

2022      Οράν     Σύνθετο Ατομικό

 

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