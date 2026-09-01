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Απάντηση εκεί που πληγώθηκε

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Η «Κυρία» καλείται να παρουσιάσει σύντομα σημάδια βελτίωσης ώστε να μην αναγκαστεί να τρέχει και πάλι για να αποφύγει τις περιπέτειες.

Η αρχή για την Ανόρθωση στο νέο πρωτάθλημα δεν ήταν καθόλου καλή.  Δεν είναι τόσο η ήττα που δέχθηκε η ομάδα της Αμμοχώστου, όσο το γεγονός ότι παραβιάστηκε δύο φορές εύκολα η εστία της, την ώρα που δυσκολευόταν αρκετά να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στο αντίπαλο τέρμα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι αυτό που ανέφερε και ο προπονητής της ομάδας, Νέστορ Ελ Μαέστρο, στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο ημίχρονο «δεν υπήρχε πίστη, ενέργεια, συναίσθημα».

Έτσι, μοιραία ήρθε η ήττα με 2-0 από την ΑΕΛ στο στάδιο «Αλφαμέγα», σε ένα γήπεδο όπου θα αγωνιστεί και τo ερχόμενο Σάββατο (05/09, 19:00), για να αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα. Εκεί η ομάδα της Αμμοχώστου θα κληθεί να δώσει την απάντησή της μετά τον αγώνα της πρεμιέρας και να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Η «Κυρία» καλείται να παρουσιάσει σύντομα σημάδια βελτίωσης ώστε να μην αναγκαστεί να τρέχει και πάλι για να αποφύγει τις περιπέτειες, κάτι που δεν αρμόζει καθόλου στην εικόνα και το πρεστίζ της ομάδας.

Στα αγωνιστικά, σημειώνεται ότι ο Νεμάνια Τόσιτς ήταν εκτός λόγω ενοχλήσεων, με την κατάστασή του να αξιολογείται κατά πόσο θα υπολογίζεται στο ματς με τον Απόλλωνα. Όσον αφορά τον Φουρτάδο, ο οποίος αποχώρησε με δεμένο πόδι, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να φανεί κατά πόσο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

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