Στην 11η θέση ο Πέτρος Μιιχαηλίδης

Δεν βρέθηκε στην καλή του ημέρα ο Πέτρος Μιχαηλίδης, στον τελικό της σφαιροβολίας ανδρών, καθώς μετά τις τρεις πρώτες βολές έμεινε στην 11η θέση με 18,03μ. και δεν θα συνεχίσει στον τελικό.

Ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη έριξε 17,52μ. στην πρώτη βολή του, 18,03μ. στη δεύτερη και είχε άκυρη την τρίτη, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί νωρίς. Κι ενώ με φετινή επίδοση 19,49μ. έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει για άλλες τρεις βολές, αφού η 8η θέση κρίθηκε στα 18,89μ.! Ωστόσο, αυτά έχει ο αθλητισμός, δεν είναι κάθε ημέρα η ίδια και δεν μπορεί ένας αθλητής να είναι συνέχεια στην καλύτερή του φόρμα...