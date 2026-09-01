ΒΙΝΤΕΟ/Μάριος Γεωργίου: «Όταν ακούω τον Εθνικό Ύμνο νιώθω πολύ περήφανος»

Δηλώσεις του Μάριου Γεωργίου αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σύνθετο Ατομικό στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026»..

Ο Κύπριος πρωταθλητής μίλησε για τη μεγάλη του επιτυχία, αλλά και για τη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στη διοργάνωση. Οι δηλώσεις έγιναν στην απεσταλμένη δημοσιογράφο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ελένη Κουκουμά.