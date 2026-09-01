Μπαίνουν στην εξίσωση και καινούργιοι

Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα του εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ, ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε εμπόδιο που να αφορά την ένταξη των νέων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ της ομάδας. Είναι δεδομένο ότι στους γαλαζοκιτρίνους θέλουν να προχωρήσουν σε νέες προσθήκες, όπως το άφησε ξεκάθαρα να φανεί και μέσα από τις δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας της Λευκωσίας, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ.

Με βάση τα γεγονότα, αλλά και όσες πληροφορίες υπάρχουν, στον ΑΠΟΕΛ θέλουν να ενισχύσουν την ομάδα με τερματοφύλακα, αμυντικό και μέσο. Εδώ και ημέρες, είναι γνωστή η συμφωνία με τον Όλιβερ Ζελένικα, που μαζί με τον Βιντ Μπέλετς θα αποτελούν τις βασικές επιλογές για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Ο 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας είναι εδώ και ημέρες στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στον Αρχάγγελο και η αναφορά του ως επίσημο μέλος του ρόστερ είναι τυπικής διαδικασίας.

Από εκεί και πέρα, στο νησί είναι και ο Ισπανός Άλβαρο Καρίγιο, που έρχεται για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή που δείχνει ότι θέλει φτιάξιμο. Τέλος, τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ αναμένεται να φορέσει τελικά και ο Αντονίν Μπάρακ, ο οποίος θα ερχόταν και τον Ιούλιο, όμως τελικά οι δυο πλευρές είχαν αποφασίσει από κοινού να μην προχωρήσουν σε τελική συμφωνία. Πλέον, μετά από περίπου ένα μήνα εμφανίζονται έτοιμες για να συνεργαστούν.