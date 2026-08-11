Επιβεβαίωσε Γιαννακόπουλο για Γιόκιτς: «Είμαι 30 χρόνια μάνατζερ, δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια πρόταση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταρακούνησε συθέμελα την... επικαιρότητα μετά τα όσα δήλωσε στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους «Euro Insiders» και στην οποία έκανε ειδική αναφορά σε πρότασή του στον Νίκολα Γιόκιτς!!

Μπορεί να ακούγεται... εξωπραγματικό ένα τέτοιο σενάριο, αλλά ο διάσημος ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος εκπροσωπεί τον Σέρβο σούπερ σταρ, βάλθηκε να επιβεβαιώσει στο απόλυτο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

«Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά» είπε ο Ραζνάτοβιτς στη «Mozzart Sport» και πρόσθεσε:

«Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά» ενώ εξήγησε ότι είναι σχεδόν απίθανο να πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί» κατέληξε ο Ραζνάτοβιτς.

gazzetta.gr