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Ελεύθερος από Εθνική ο Γουόκαπ, μετρά αντίστροφα για την πρώτη με Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ελεύθερος από Εθνική ο Γουόκαπ, μετρά αντίστροφα για την πρώτη με Ολυμπιακό

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει αφήσει πίσω του το φετινό μεταγραφικό σίριαλ και πλέον κοιτάζει μπροστά, με τον Ολυμπιακό να τον υπολογίζει κανονικά για τη νέα σεζόν και τον ίδιο να δουλεύει ατομικά στη Νέα Υόρκη, μετά την απουσία του από τις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας.

Το όνομα του Τόμας Γουόκαπ ήταν από εκείνα που βρέθηκαν στο προσκήνιο του φετινού καλοκαιριού αναφορικά τις μεταγραφές της EuroLeague και με το μέλλον του στον Ολυμπιακό να τίθεται στο τραπέζι.

Eίναι γνωστό πως αποτελούσε διακαή πόθο της Ντουμπάι BC η οποία έκανε δύο διαδοχικές προσφορές στους «ερυθρόλευκους» για την αποδέσμευσή του με αμφότερες να απορρίπτονται, καθώς δεν ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Ολυμπιακός είχε ορίσει την τιμή της «απελευθέρωσής» του στα 3 εκατομμύρια.

Μετά τις αρνητικές απαντήσεις της διοίκησης των Πειραιωτών και τη συμφωνία που δεν κατάφερε να καρποφορήσει, η υπόθεση αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Τόμας Γουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι και το τέλος της σεζόν 2026-27 και από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα παραχώρησης του, καθώς υπολογιζόταν ανέκαθεν κανονικά από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα.

Παράλληλα, ο Τεξανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για το προσεχές παράθυρο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να επιλέγεται ως νατουραλιζέ. Έτσι, απαλλαγμένος από τις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης», ο Γουόκαπ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν όπου πραγματοποιεί τις ατομικές του προπονήσεις για να είναι έτοιμος να ενσωματωθεί κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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